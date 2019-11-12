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Derede erkek cesedi bulundu

6 saat önce

BURSA'nın İnegöl ilçesi Kulaca Deresi'nde, erkek cesedi bulundu.

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BURSA'nın İnegöl ilçesi Kulaca Deresi'nde, erkek cesedi bulundu. Uzun süredir suda olduğu için çürümeye başlayan cesedin kime ait olduğu araştırılıyor.

Kulaca Deresi kenarında gezerken, derenin içinde hareketsiz kişi olduğunu görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, botla dereye açıldı. Ekipler, 25 yaşlarındaki erkeğin, hayatını kaybettiğini tespit etti. Uzun süredir suda kaldığı için tanınmaz halde olan ceset, botla karaya çıkarıldı. Ceset, Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ölen kişinin kimliği burada tespit edilmeye çalışılacak.


Jandarma, İnegöl, Kulaca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 06:03 Kaynak: DHA
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