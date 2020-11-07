Derede erkek cesedi bulundu (2) - Son Dakika

Derede erkek cesedi bulundu (2)
07.11.2020 11:19
OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜBursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde bulunan erkek cesedinin Ercan Kaplan'a (35) ait olduğu belirlendi.
OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNE SARILIP, GÖZYAŞI DÖKTÜ
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi Deliçay Deresi'nde bulunan erkek cesedinin Ercan Kaplan'a (35) ait olduğu belirlendi. Kaplan'ın cansız bedeni, itaiye ekiplerince dereden çıkarıldı. Olayı haberi alıp bölgeye gelen Kaplan'ın annesi F.K., oğlunun cesedine sarılarak, sinir krizi geçirdi. Ercan Kaplan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp morguna kaldırıldı.
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