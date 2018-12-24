Son Dakika Haberleri: Derede Horoz Kurtarma Operasyonu

Derede Horoz Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3 gündür kayıp olan horoz, mahsur kaldığı derede bulunarak kurtarıldı.

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Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 3 gündür kayıp olan horoz, mahsur kaldığı derede bulunarak kurtarıldı.

Uyuzluk Şifa Pınarı mevkiinde 3 gündür kayıp horozunu arayan Esabil Açıkgöz, horozunun dereye düştüğünü öğrenince çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kendi çabalarıyla horozu kurtaramayacağını anlayan Açıkgöz, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Oradan geçmekte olan aynı zamanda 112 sağlık çalışanı Mehmet Begeç de Açıkgöz'ün yardımına geldi. Begeç itfaiyeyi arayarak dereye düşen bir horozun mahsur kaldığını, merdivene ihtiyaçları olduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiveni dereye indirdi. İtfaiye ekipleri ve sağlık çalışanı Mehmet Begeç'in çabalarıyla derede üç gündür mahsur kalan horoz kurtarılarak sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:59 Kaynak: İHA

İtfaiye, Bahçe, Osmaniye, Güncel
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