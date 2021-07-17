Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı - Son Dakika

Derede kablo çalan hırsız suçüstü yakalandı

Polis hırsızı derede kablo çalarken yakaladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinden geçen Karakoyun Deresi'nde kablo çalan hırsız, suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Karakoyunlu Mahallesinde meydana geldi. Hırsız F.Y.dere içerisinden geçen çeşitli kurumlara ait bağlantı kablolarını keserek, çalmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen sivil polisler durumu fark ederek, hırsızı derede kıskıvrak yakaladı. Yakalanan hırsız, ekip otosuna konularak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.