Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Araçta Bulunan Barış Kurt'u Arama Çalışmaları Sürüyor

Derede Kaybolan Araçta Bulunan Barış Kurt'u Arama Çalışmaları Sürüyor

2 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan kayıp Barış Kurt için arama çalışmaları sürüyor.

Derede Kaybolan Araçta Bulunan Barış Kurt'u Arama Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan kayıp Barış Kurt için arama çalışmaları sürüyor.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt'u arama çalışmaları devam ediyor. 21 kilometrelik alanda başlatılan arama çalışmaları Deniz polisi, sahil güvenlik, jandarma, DSİ ekipleri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ezine Belediyesi İtfaiye Amirliği, AFAD'ın katılımıyla sürüyor.

DSİ ekipleri, arama çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla derenin debisini düşürülmek için kanal açma çalışmalarına başladı.

Barış Kurt'un ailesi ise bölgede bekleyişine devam ediyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

Menderes, Çanakkale, Ezine, Güncel
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