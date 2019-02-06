Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Araçta Hayatını Kaybeden 2 Gence Son Görev

Derede Kaybolan Araçta Hayatını Kaybeden 2 Gence Son Görev

1 saat önce

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede kaybolan otomobilden cenazeleri çıkarılan Mehmet Yalçın (16) ve Ferhat Çil ( 16) son yolculuğuna uğurlandı.

Derede Kaybolan Araçta Hayatını Kaybeden 2 Gence Son Görev, System.String[]
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede kaybolan otomobilden cenazeleri çıkarılan Mehmet Yalçın (16) ve Ferhat Çil ( 16) son yolculuğuna uğurlandı.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılan araç gözden kayboldu. Araç içerisinden cansız bedeni çıkarılan 3 gençten ikisi olan Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın (16) ve Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2'inci sınıf öğrencisi Ferhat Çil ( 16) Ezine Merkez Ulu Camiinde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, Ezine Kaymakamı Ali İkram Tuna, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, Ferhat Çil ile Mehmet Yalçın'ın yakınları katıldı.

Cenazede Ferhat ve Mehmet'in okul arkadaşları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze namazının ardından Ferhat Çil ve Mehmet Yalçın'ın cenazeleri İlçe Mezarlığına götürülerek, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Öte yandan, diğer kayıp genç Barış Kurt'u arama çalışmaları ise sürüyor. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:29 Kaynak: İHA

Mehmet Yalçın, Ezine, Çanakkale, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte İstanbul'da Yıkılan Binanın Çökmeden Önceki Hali Yakını Enkaz Altında Kalan Vatandaşın Çaresizliği Kameraya Yansıdı

Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı Fransa'nın 24 Nisan'ı 'Ermeni Soykırımını Anma Günü' İlan Etmesine Bir Tepki de Kılıçdaroğlu'ndan: Şiddetle Kınıyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 17:00:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Araçta Hayatını Kaybeden 2 Gence Son Görev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]