Derede Kaybolan Araçtaki 3 Gencin Cansız Bedeni Bulundu
31 dakika önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde derede akıntıya kapılan otomobildeki 3 gencin cansız bedeni bulundu.
Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde derede akıntıya kapılan otomobildeki 3 gencin cansız bedeni bulundu.
Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes
Çayı Akköy
geçidinde bir otomobil sular yükselince akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Yapılan çalışmaların ardından otomobilin yeri tespit edildi. Dalgıçlar tarafından bulunan araç, vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, ilk belirmelere göre aracın içerisinde 3 gencin cansız bedeni bulundu. Kayıp diğer gencin bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:58 Kaynak: İHA
Son Dakika! Günlerdir Aranan Kayıp Araç Bulundu, 3 Gencin Cansız Bedenine Ulaşıldı
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