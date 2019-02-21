Derede Kaybolan Araçtaki Çocuk, 19 Gün Sonra Ölü Olarak Bulundu
21 dakika önce
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sulara kapılan araçta olan kayıp Barış Kurt, 19 gün sonra ölü olarak bulundu.
Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde sulara kapılan araçta olan kayıp Barış Kurt, 19 gün sonra ölü olarak bulundu.
Ezine'de 2 Şubat Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes
Çayı Akköy
geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2'nci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Barış Kurt, aracın düştüğü yerin yaklaşık 1,5 kilometre ilerisinde 3,5 metre derinlikte üzeri kil kaplı şekilde jandarma arama kurtarma ekibi tarafından bugün saat 14.00 sıralarında ölü olarak bulundu. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:56 Kaynak: İHA
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