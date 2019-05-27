Derede kaybolan gencin arama çalışmaları devam ediyor
2 saat önce
Van'ın Gürpınar ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.
Van
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:17 Kaynak: İHA
'ın Gürpınar
ilçesinde, derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli genci arama çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre olay, Cumartesi günü ilçeye bağlı Aşağıkaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. 2 arkadaşıyla balık avlarken dengesini kaybederek dereye yuvarlanıp akıntıda kaybolan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü bulmak için ekiplerin bölgede başlattığı çalışmalar devam ediyor. Polis
sualtı arama kurtarma timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
(UMKE), yaklaşık 3 kilometrelik alanda çalışma yürütüyor. - VAN
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