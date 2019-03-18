Derede Kaybolan Hediye'nin Ablası: Kardeşim Elimden Kayıp Gitti (3)
27 dakika önce
ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA ARAMAMersin'de, Yalınayak Deresi'ne düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ı (9) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.
ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA ARAMA Mersin
'de, Yalınayak
Deresi'ne düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ı (9) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Küçük kızın suya düştüğü nokta ile derenin denizle buluştuğu bölüm arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD
ekipleri, derenin Liman Hal Kavşağı'nın altından geçen kısmında çöken istinat duvarından şüphelendi. Hediye'nin burada olma ihtimaline karşı bölgeye getirilen vinçle enkazı kaldıran ekipler, alanı kontrol etti. Herhangi bir ize rastlamayan arama- kurtarma ekipleri, çalışmalara kavşağın güneyindeki sazlıkta devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:37 Kaynak: DHA
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