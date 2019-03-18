Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Hediye'nin Ablası: Kardeşim Elimden Kayıp Gitti (3)

Derede Kaybolan Hediye'nin Ablası: Kardeşim Elimden Kayıp Gitti (3)

27 dakika önce

ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA ARAMAMersin'de, Yalınayak Deresi'ne düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ı (9) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor.

Derede Kaybolan Hediye'nin Ablası: Kardeşim Elimden Kayıp Gitti (3), System.String[]
ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ ALTINDA ARAMA

Mersin'de, Yalınayak Deresi'ne düştükten sonra kaybolan Hediye Orman'ı (9) arama çalışmaları, aralıksız sürdürülüyor. Küçük kızın suya düştüğü nokta ile derenin denizle buluştuğu bölüm arasındaki yaklaşık 8 kilometrelik alanı tarayan polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, derenin Liman Hal Kavşağı'nın altından geçen kısmında çöken istinat duvarından şüphelendi. Hediye'nin burada olma ihtimaline karşı bölgeye getirilen vinçle enkazı kaldıran ekipler, alanı kontrol etti. Herhangi bir ize rastlamayan arama- kurtarma ekipleri, çalışmalara kavşağın güneyindeki sazlıkta devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:37 Kaynak: DHA

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