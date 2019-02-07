Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Kader Buse 15 Gündür Aranıyor

Derede Kaybolan Kader Buse 15 Gündür Aranıyor

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 15. gününde yeniden başladı.

Derede Kaybolan Kader Buse 15 Gündür Aranıyor, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 15. gününde yeniden başladı.


Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı dağcılık ekibi ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri katıldı.

Denizdeki fırtına ve Acar'ın kaybolduğu Ağva Deresi'nde debinin yükselmesi, su altı ekiplerinin çalışmasına engel oldu. Ekipler, sabah dere kenarında arama yaptı.

Hava şartlarının düzelmesi halinde dalgıçların da dere ve denizde arama faaliyetine devam edeceği belirtildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu. Aramalara 14. günde, bölgedeki fırtına nedeniyle ara verilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:12 Kaynak: AA

Antalya, Kemer, 3. Sayfa
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