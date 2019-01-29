Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 6. gününde tekrar başladı.

Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 6. gününde tekrar başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına katılan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerine denizden TCSG Yaşam gemisi, TCSG 105 botu, havadan da sahil güvenlik helikopteri eşlik etti.

Çalışmalar, deniz üzerinde yoğunlaştırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerince su altı arama cihazları ile tarama yapılırken balık adamlar da denizde dalış yapıyor.

AFAD ve jandarma ekiplerinin ise karadan yürüttüğü çalışmalarını, Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da yakından takip ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:59 Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Kemer, Güncel
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