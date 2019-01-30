Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

2 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 7. gününde tekrar başladı.

Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 7. gününde tekrar başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmaları karadan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı timleri, derede de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince yürütülüyor.

Deniz suyunun bulanık ve dalgaların yüksek olması nedeniyle çalışmalar bu koşullarda derede yoğunlaştırıldı.

Şiddetli yağış ve doluya rağmen derede arama yapan 13 kişilik JAK ekibi, çalışmalarını güçlükle yürütüyor.

AFAD ve Sahil Güvenlik ekiplerinin de destek verdiği çalışmalara 118 kişi katılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Antalya, Kemer, Güncel
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