Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
10 dakika önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 8. gününde tekrar başladı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 8. gününde tekrar başladı.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Komando
Özel Asayiş Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD
ekiplerinden oluşan 96 kişi katıldı.
JAK ekipleri sabahın ilk saatlerinden itibaren derede arama çalışması yaptı. Denizde de sahil güvenlik botları eşliğinde dalgıçların arama faaliyetine katılacağı belirtildi.
Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar
da takip ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:54 Kaynak: AA
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