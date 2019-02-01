Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Sürüyor (2) - Antalya
58 dakika önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 9. gününde tekrar başladı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 9. gününde tekrar başladı.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD
ekiplerinden oluşan 69 kişi katıldı.
Bugün denizde 24 dalgıcın arama yaptığı belirtildi. Dalgıçların arama çalışmalarına denizde sahil güvenlik botları da eşlik etti.
Öte yandan çalışmalar bugün İzmir
'den gelen özel bir savunma sanayi şirketi de kendi ürettikleri toprak altı görüntüleme sistemi ile katıldı. İki kişilik ekip derede ve denizde sistem ile çalışma yapıyor.
Çalışmaları, ilk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar
da takip ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:28 Kaynak: AA
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