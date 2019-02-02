Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor(2)

Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor(2)

47 dakika önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 10. gününde yeniden başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 10. gününde yeniden başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 72 kişi katıldı.

28 dalgıç denizde arama yapıyor. Dalgıçların arama çalışmalarına sahil güvenlik botları da eşlik ediyor.

İlk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da çalışmaları yakından izliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle, Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 03:01 Kaynak: AA

Antalya, Kemer, 3. Sayfa
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