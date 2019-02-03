Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Antalya

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 11. gününde yeniden başladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 11. gününde yeniden başladı.



Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığına bağlı arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 74 kişi katıldı.



Denizde ise 30 dalgıcın arama yaptığı öğrenildi. Dalgıçların noktasal dalışlar yerine derenin denizle buluştuğu noktadan batıya doğru belirli bir düzen içerisinde arama çalışmaları yapacağı belirtildi.



Bölgeye gelen 7 balıkçı teknesi de sahil güvenlik ekiplerinin kontrolünde uzatma ve parakete ağı atarak arama çalışmalarına katılıyor.



İlk günden beri ekiplerin yanından ayrılmayan baba Ahmet Acar da çalışmaları yakından izliyor.



Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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