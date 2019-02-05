Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 13. gününde yeniden başladı.
Antalya
'nın Kemer
ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 13. gününde yeniden başladı.
Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının arama kurtarma timleri ve AFAD
ekiplerinden oluşan 98 kişi katıldı.
Ayrıca 32 dalgıç da Ağva
deresi ve denizdeki aramalarına devam ediyor.
Kader Buse'nin babası Ahmet Acar
da çalışmaları yakından izliyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:13 Kaynak: AA
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