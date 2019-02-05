Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 13. gününde yeniden başladı.

Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen hortum felaketinde annesiyle birlikte bulunduğu aracın sürüklendiği derede kaybolan Kader Buse Acar'ı arama çalışmaları 13. gününde yeniden başladı.

Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı ekipleri, İl Deniz Şube Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, İl Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının arama kurtarma timleri ve AFAD ekiplerinden oluşan 98 kişi katıldı.

Ayrıca 32 dalgıç da Ağva deresi ve denizdeki aramalarına devam ediyor.

Kader Buse'nin babası Ahmet Acar da çalışmaları yakından izliyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmişti. Kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:13 Kaynak: AA

Antalya, Kemer, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi

Belediye Bedava Bez Torba Dağıttı, Vatandaşlar Birbirini Ezdi Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:28:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derede Kaybolan Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]