Derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde girdiği derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde girdiği derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu. Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sergen beldesindeki Çifte Kaynaklar mevkisine ailesiyle kamp için gelen Hüseyin Ateşoğlu (40) dereye girdi. Ateşoğlu'nun derede çırpındığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ile İstanbul'dan jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Suda kaybolan Ateşoğlu'nun cesedi, ekiplerce bulunup dereden çıkarılarak otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 10:13

Kaynak: AA

Son Dakika

26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?

Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer

2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım

Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı

Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek

Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti

Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti

Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı

Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik

3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı

Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı

"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı

12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu