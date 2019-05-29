Derede kaybolan liseli gencin cesedi bulundu

Van'ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli gencin cesedi bulundu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde arkadaşlarıyla derede balık avlamaya çalışırken akıntıya kapılarak kaybolan liseli gencin cesedi bulundu.

Aşağıkaymaz Mahallesi'nde 4 gün önce arkadaşlarıyla balık avlarken dengesini kaybederek dereye yuvarlanıp akıntıda kaybolan 18 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü arama çalışmalarına Ankara'dan görevlendirilen 10 kişilik Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi de katıldı.



Söz konusu özel ekibin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi de (UMKE) dere yatağında detaylı çalışma yürüttü.

Vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda Gündüç'ün cansız bedeni kaybolduğu yerin 7 kilometre uzağında derede bulundu.

Gündüç'ün cesedi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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