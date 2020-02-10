Derede kaybolan operatörün cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Derede kaybolan operatörün cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Derede kaybolan operatörün cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında dereye yuvarlanan kepçenin operatörünün cansız bedeni, aramaların 7. gününde bulundu.

Derede kaybolan operatörün cansız bedeni bulundu, System.String[]

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yol açma çalışmaları sırasında dereye yuvarlanan kepçenin operatörünün cansız bedeni, aramaların 7. gününde bulundu.

Düzce'de 3 Şubat gecesi başlayan sağanak yağış sonrası sel baskınlarının yaşandığı Gölyaka ilçesi Saçmalıpınar köyü ile Kardüz Yaylası yolu üzerinde heyelan meydana geldi. Bölgede bulunan baraj inşaatında çalışan Muhammet Yılmaz da heyelan yaşanan bölgede yolu açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında meydana gelen ikinci heyelana kapılan Yılmaz idaresindeki kepçe Aksu Deresi'ne yuvarlandı. Su debisinin yüksek olduğu derede akıntıya kapılan Yılmaz kayboldu. Başlatılan arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Kepçenin dereye yuvarlandığı noktadan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta Dikmen köyü Acısu mevkinde bulunan Yılmaz'ın cansız bedeni, bulunduğu yerden çıkartıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Yılmaz'ın cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

(Enes Bektaş- Selçuk Akyol/İHA)

Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:00 Kaynak: İHA
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