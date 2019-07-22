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Derede kaybolan şahıs bulundu

49 dakika önce

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arkadaşlarıyla pikniğe giden adam derede kayboldu.

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arkadaşlarıyla pikniğe giden adam derede kayboldu. Arkadaşlarının 112'ye kayıp ihbarı üzerine kayıp şahıs AFAD, jandarma ekipleri ve iz köpeği tarafından sabaha karşı sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kepsut'un Durak ve Mehmetler Mahallesi arasında kalan dere yatağına arkadaşlarıyla piknik yapmak amacıyla giden Recep K., piknik sonrası ayaklarında platin takılı olduğu için yokuşu çıkamayacağını belirterek, arkadaşlarına kendisinin Keçidere Mahallesine yürüyerek oradan araca bineceğini belirterek, arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Arkadaşlarının yanından saat 15.00'da ayrılan arkadaşları Recep K.'dan saat 22.30'a kadar haber alamayınca 112 Acil İhbar Hattını arayarak olay hakkında bilgi verdiler. İhbar sonrası Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpek Timi, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD unsurlarınca; Kepsut ilçesi Durak ve Mehmetler mahallesi arasında kalan dere yatağında ve çevresinde icra edilen arama faaliyeti sırasında kayıp olan Recep K. isimli şahıs sabaha karşı 04.50 sıralarında Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İz Takip Köpek Timi tarafından kayıp olduğu yerin 5 kilometre uzağında Kepsut ilçesi Durak mahallesi Hıdırlık mevkinde dere kenarında bulundu. AFAD, jandarma ekipleri buldukları Recep K.'yı hastaneye götürerek, yapılan sağlık kontrolü sonrası ailesine teslim etti. - BALIKESİR
Balıkesir, Jandarma, Kepsut, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 04:00 Kaynak: İHA
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