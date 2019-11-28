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Derede kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ısıtıldı

6 saat önce

Derede kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ısıtıldıVAN - Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, derede kurtardıkları yavru köpekleri araç egzozuyla ısıtarak hayatta kalmalarını sağladı.

Derede kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ısıtıldı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, derede kurtardıkları yavru köpekleri araç egzozuyla ısıtarak hayatta kalmalarını sağladı.

Vatandaşın can ve mal güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan itfaiye ekipleri, örnek bir çalışmaya daha imza attı. Erciş ilçesi Alkanat Mahallesi'nde yavru köpeklerin dereye düştüğü ihbarını alan Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı. 6 yavru köpeğin derede mahsur kaldığını gören ekipler, yavru köpekleri tek tek kurtardı. Su üzerindeki çalılıklarda kalan ve ıslanan 2 yavru köpeğin titrediğini fark eden ekipler, yavru köpekleri önce kuruttu sonra da itfaiye aracının egzozuyla ısıtarak hayatta kalmalarını sağladı.

Çevredeki vatandaşlardan da alkış alan itfaiye erleri, ıslanmayan 4 yavru köpeği etrafta gezen annelerine bıraktı. Islanan ve durumları ciddi olan 2 yavru köpek ise Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Derede kurtarılan yavru köpekler araç egzozuyla ısıtıldı

İtfaiye, Van, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:16 Kaynak: İHA
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