Son Dakika Haberleri: Derede Mahsur Kalan İki Köpeği İtfaiye Kurtardı

Derede Mahsur Kalan İki Köpeği İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, derenin ortasındaki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Derede Mahsur Kalan İki Köpeği İtfaiye Kurtardı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, derenin ortasındaki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Yatağan ilçesine bağlı Bağyaka Mahallesi Eski Değirmen Mevkii'nde bulunan deredeki adacıkta iki köpeğinin mahsur kaldığını gören Nedim Yörük, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık operasyonla köpekleri mahsur kaldıkları adacıktan kurtararak sahibine teslim etti.

FOTOGRAFLI - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:39 Kaynak: DHA

Muğla, Yatağan, İtfaiye, Güncel
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