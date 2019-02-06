Derede Mahsur Kalan İki Köpeği İtfaiye Kurtardı
1 saat önce
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, derenin ortasındaki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
MUĞLA'nın Yatağan
ilçesinde, derenin ortasındaki adacıkta mahsur kalan iki köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.
Yatağan ilçesine bağlı Bağyaka Mahallesi Eski Değirmen Mevkii'nde bulunan deredeki adacıkta iki köpeğinin mahsur kaldığını gören Nedim Yörük, durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yaklaşık 10 dakikalık operasyonla köpekleri mahsur kaldıkları adacıktan kurtararak sahibine teslim etti. - Muğla
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:38 Kaynak: DHA
Devlet Hastanesinde Koku Paniği! Çevredekiler Hemen Uzaklaştırıldı
Kartal'da Çöken 8 Katlı Binaya Gelen Kurtarma Ekipleri "Sesimi Duyan Var mı?" Anonsu Yaptı
Kartal'da Çöken Binanın Yanında Bulunan Başka Bir Binada Sarsıntı Meydana Geldi
Bingöl'de Şiddetli Deprem