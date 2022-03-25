DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR - Son Dakika
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DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR

25.03.2022 12:14

RİZE'nin İkizdere ilçesinde köpeklerden kaçarken yaralanıp, düştüğü derede mahsur kalan karaca, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerince kurtarıldı.

RİZE'nin İkizdere ilçesinde köpeklerden kaçarken yaralanıp, düştüğü derede mahsur kalan karaca, İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerince kurtarıldı. Milli Parklar görevlilerine teslim edilen karaca, tedaviye alındı.

İlçede Kumluk mevkisinde sahipsiz köpeklerden kaçan karaca, İkizdere Deresi'ne düştü. Suyun içerisinde çırpınan karacayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye İDAK ekipleri geldi. Ekipler uzun uğraşlar sonucunda, karacayı ağ atarak yakalamayı başardı. Kucağa alınarak dereden çıkarılan karaca, Milli Parklar ekiplerine teslim edildi. Ayağında kırık olduğu tespit edilen karacanın, tedavisinin ardından doğaya teslim edileceği belirtildi.

DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR
DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR
DEREDE MAHSUR KALAN KARACAYI KURTARDILAR

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Arama Kurtarma, Milli Parklar, İkizdere, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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