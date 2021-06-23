Derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı - Son Dakika

- Derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarıldı

Turhal ilçesinde etkili olan yağmur sonrası Çivril Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Derede mahsur kalan kedi ve kirpiyi görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine giderek müdahalede bulundu. Derede mahsur kalan kedi ile kirpi kurtarılarak doğal yaşam alanın bırakıldı. Vatandaşlar itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.