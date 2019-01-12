Derede Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı
38 dakika önce
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
MUĞLA'nın Marmaris
ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.
Marmaris'in Beldibi
Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dere yatağında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, bir taşın üzerine çıkan kediyi, dere yatağından alıp, çıkardı. Kurtarılan kedi, tekrar sokağa bırakıldı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:09 Kaynak: DHA
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