Son Dakika Haberleri: Derede Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

Derede Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı

38 dakika önce

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Derede Mahsur Kalan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dere yatağında mahsur kalan kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Marmaris'in Beldibi Mahallesi'nde etkili olan sağanak nedeniyle su seviyesinin yükseldiği dere yatağında mahsur kalan kediyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, bir taşın üzerine çıkan kediyi, dere yatağından alıp, çıkardı. Kurtarılan kedi, tekrar sokağa bırakıldı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 03:09 Kaynak: DHA

Beldibi, İtfaiye, Muğla, Marmaris, Güncel
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