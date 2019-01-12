Derede Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı
47 dakika önce
Marmaris ilçesinde dere içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Marmaris
ilçesinde dere içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Beldibi
Mahallesi'ndeki derede suyun içinde bir kedinin olduğunu görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indiği derede kediyi kurtardı. Bitkin haldeki kedi, Marmaris Belediyesi
geçici hayvan barınağına teslim edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:52 Kaynak: AA
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