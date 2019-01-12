Son Dakika Haberleri: Derede Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

Derede Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

47 dakika önce

Marmaris ilçesinde dere içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Derede Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Marmaris ilçesinde dere içinde mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Beldibi Mahallesi'ndeki derede suyun içinde bir kedinin olduğunu görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indiği derede kediyi kurtardı. Bitkin haldeki kedi, Marmaris Belediyesi geçici hayvan barınağına teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Beldibi, Marmaris, İtfaiye, Güncel
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