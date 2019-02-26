Son Dakika Haberleri: Derede Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

Derede Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı

20 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay deresinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Derede Mahsur Kalan Köpeği İtfaiye Ekipleri Kurtardı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Büyükçay deresinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçenin Yeşildere Mahallesi'nin ortasında geçen karla kaplı Büyükçay deresinde köpeğin mahsur kaldığını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık çalışmasının ardından köpek mahsur kaldığı dereden kurtarıldı.

Belediye Veterineri Hekim Koçan, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Haberi alır almaz ekip olarak olay yerine intikal ettik. Düştüğü derede soğuktan titreyen köpeği kurtarmak için ekiplerimiz, 20 dakika süren bir kurtarma çalışması yürüttü. Köpek, sağlıklı bir şekilde sudan çıkartıldı. Sağlık durumu şu an iyi" dedi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:20 Kaynak: DHA

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