Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

04.03.2022 20:17

Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derenin ortasında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde derenin ortasında mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan köpeğin, dere kenarında kendisini bekleyen bir diğer köpekle sevimli halleri ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesinde bulunan Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki derede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derenin ortasında bulunan alanda köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla köpeği sepete alarak, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Derenin dışında bulunan bir diğer köpek ise itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi. Köpeklerin sevimli halleri yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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