Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

05.05.2022 11:01
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

Bolu'da, dere içerisindeki ağaç parçasının üzerinde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bolu'da, dere içerisindeki ağaç parçasının üzerinde mahsur kalan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Berk Mahallesi'nde bulunan deredeki ağaç parçasının üzerin çıkan köpek, dereden çıkamadı. Köpeğin mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdiven yardımıyla dereye inerek köpeğin mahsur kaldığı yere gitti.

Ağaç parçasının üzerinden kurtarılan köpek, Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - BOLU

Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı Son dakika haberi... Bolu'da ev yangınında etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı Sokağa bırakılan köpekleri hayvanseverler besliyor Sokağa bırakılan köpekleri hayvanseverler besliyor

İtfaiye, Köpek, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
11:00 Diyarbakır'dan Ankara'ya çelenk bırakmaya geldiler! HDP binasının önünde gerginlik yaşandı
10:58 Johnny Depp'ten eski eşiyle ilgili üçlü ilişki iddiası: Amber Heard, Elon Musk ve Cara Delevingne'nin görüntülerini mahkemeye sundu
10:53 Kanada hükümeti resmen onayladı! Uzayda suç işleyen cezasını Dünya'ya dönünce çekecek
10:50 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler yaşandı? Çınar, Defne'den ayrıldı mı?
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Engelli işçi bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Yargıtay işçiyi haklı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 11:08:52. #1.12#
SON DAKİKA: Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement