DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika
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DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

04.03.2022 15:23

İZMİT'te derenin içinde bulunan alanda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtartıldı.

İZMİT'te derenin içinde bulunan alanda mahsur kalan köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtartıldı. Kurtarma çalışması sırasında başka bir köpeğin telaşlı hali dikkat çekti.

Olay sabah saatlerinde Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan derede meydana geldi. Derenin ortasında bulunan alanda bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi geldi. İtfaiye ekibi merdivenli araç yardımıyla köpeğin mahsur kaldığı yerden aldı. Kurtarma çalışmaları sırasında başka bir köpeğin telaşlı hali duygusal görüntüler oluşmasına neden oldu.

DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

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İtfaiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DEREDE MAHSUR KALAN KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI - Son Dakika
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