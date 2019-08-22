Son Dakika Haberleri: Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı
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Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

1 saat önce

Düzce'de istinat duvarından dereye düşen iki köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Düzce'de istinat duvarından dereye düşen iki köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Koçyazı Mahallesi'nde içerisinden geçen derenin istinat duvarını aşarak suya düşen köpekleri görenler, hayvanları bulundukları yerden çıkarmaya çalıştı.

Köpekleri kurtaramayan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.

Merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye görevlileri, köpekleri bulundukları yerden kurtardı.

Dereden çıkarılan köpekler boş araziye salıverildi.

İtfaiye, Koçyazı, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:28 Kaynak: AA
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