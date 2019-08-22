Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı

Düzce 'de istinat duvarından dereye düşen iki köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

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Bankaların satışa çıkardığı konutlar, KDV olmadığı için yüzde 40 daha ucuza satılıyor