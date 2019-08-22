Derede mahsur kalan köpekleri itfaiye kurtardı
1 saat önce
Düzce'de istinat duvarından dereye düşen iki köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:28 Kaynak: AA
Düzce'de istinat duvarından dereye düşen iki köpek, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Koçyazı Mahallesi'nde içerisinden geçen derenin istinat duvarını aşarak suya düşen köpekleri görenler, hayvanları bulundukları yerden çıkarmaya çalıştı.
Köpekleri kurtaramayan vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiyesine bildirdi.
Merdiven yardımıyla dereye inen itfaiye görevlileri, köpekleri bulundukları yerden kurtardı.
Dereden çıkarılan köpekler boş araziye salıverildi.
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