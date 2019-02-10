Son Dakika Haberleri: Derede Mahsur Kalan Tavuğu İtfaiye Kurtardı

Derede Mahsur Kalan Tavuğu İtfaiye Kurtardı

1 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü 6 metrelik kanalda suyun içinde mahsur kalan tavuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Derede Mahsur Kalan Tavuğu İtfaiye Kurtardı, System.String[]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü 6 metrelik kanalda suyun içinde mahsur kalan tavuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Dere Mahallesi'nde bulunan 6 metre yüksekliğindeki kanal içerisinde bir tavuk gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kanala düşen ve akan suyun ortasında mahsur kalan tavuk için olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri "tavuk kurtarma operasyonu" düzenledi. Kanala merdiven uzatıldıktan sonra bir itfaiye eri inerek tavuğu alıp, yukarı çıkardı. Kanaldan kurtarılan tavuk daha sonra sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:59 Kaynak: İHA

Kadirli, Osmaniye, İtfaiye, Güncel
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