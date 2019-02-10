Derede Mahsur Kalan Tavuğu İtfaiye Kurtardı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü 6 metrelik kanalda suyun içinde mahsur kalan tavuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düştüğü 6 metrelik kanalda suyun içinde mahsur kalan tavuk, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.



Dere Mahallesi'nde bulunan 6 metre yüksekliğindeki kanal içerisinde bir tavuk gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kanala düşen ve akan suyun ortasında mahsur kalan tavuk için olay yerine gelen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri "tavuk kurtarma operasyonu" düzenledi. Kanala merdiven uzatıldıktan sonra bir itfaiye eri inerek tavuğu alıp, yukarı çıkardı. Kanaldan kurtarılan tavuk daha sonra sahibine teslim edildi. - OSMANİYE

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! HDP Batman Belediye Başkan Adayı Gözaltına Alındı

CHP'nin Siverek Adayı Fatih Mehmet Bucak Geri Adım Attı: Yanlış Anlaşıldım

İran'dan ABD'ye Atom Bombası Tehdidi

Bakan Kurum Duyurdu: Kartal'da Riskli 8 Bina Yıkılacak