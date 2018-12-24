Son Dakika Haberleri: Derede Sürüklenen Aracın Sürücüsü Kurtarıldı

Derede Sürüklenen Aracın Sürücüsü Kurtarıldı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, taşan dereyi geçmeye çalıştığı sırada sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Derede Sürüklenen Aracın Sürücüsü Kurtarıldı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, taşan dereyi geçmeye çalıştığı sırada sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ekrem Deniz'in kullandığı 40 AG 211 plakalı hafif ticari araç, ilçeye yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Tufan Deresi üzerinden geçtiği sırada aşırı yağışlar nedeniyle taşan derede sürüklendi. Aracını sudan çıkaramayan Deniz, AFAD ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye giden ekipler, sürücüyü kurtardı, daha fazla sürüklenmemesi için aracı traktöre bağladı. Araç olay yerine gelen vinçle sudan çıkarıldı.

Bölge halkı, aşırı yağışlar sonucu zaman zaman bu tür olaylar yaşandığını, bu nedenle derenin üzerine köprü yapılmasını istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:05 Kaynak: AA

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