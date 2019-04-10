Son Dakika Haberleri: Derede Sürüklenen Minibüsteki 3 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

Derede Sürüklenen Minibüsteki 3 Kişiyi İtfaiye Kurtardı

16 dakika önce

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı.

Derede Sürüklenen Minibüsteki 3 Kişiyi İtfaiye Kurtardı, System.String[]
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Minibüsteki 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Milas ilçesinin Balçık mevkiindeki Sarıçay Deresi'nden geçmeye çalışan Haldun Topçu yönetimindeki 48 ABM 18 plakalı minibüs, Akgedik barajı kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boğulma tehlikesine rağmen suya girerek şoför Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan'ı minibüs içerisinden kıyıya çıkarttılar. Kurtarılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - Muğla
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:19 Kaynak: DHA
Muğla, Milas, İtfaiye, Güncel
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