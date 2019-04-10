Derede Sürüklenen Minibüsteki 3 Kişiyi İtfaiye Kurtardı
16 dakika önce
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, şiddetli yağmur nedeniyle dere üzerinden geçmeye çalışan minibüs, baraj kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Minibüsteki 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:19 Kaynak: DHA
Milas ilçesinin Balçık mevkiindeki Sarıçay Deresi'nden geçmeye çalışan Haldun Topçu yönetimindeki 48 ABM 18 plakalı minibüs, Akgedik barajı kapaklarının açılmasıyla yükselen suya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri boğulma tehlikesine rağmen suya girerek şoför Haldun Topçu, İlhan İçöz ve Erdoğan Kılıçaslan'ı minibüs içerisinden kıyıya çıkarttılar. Kurtarılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - Muğla
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