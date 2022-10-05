DEREDEKİ KÖPÜK, MEVSİM DÖNÜŞÜMÜNDEKİ SICAKLIK FARKINDAN OLUŞMUŞ - Son Dakika
Üye Girişi

DEREDEKİ KÖPÜK, MEVSİM DÖNÜŞÜMÜNDEKİ SICAKLIK FARKINDAN OLUŞMUŞ

05.10.2022 17:00

KOCAELİ'deki Kiraz Deresi yüzeyinde beyaz köpük oluştu.

KOCAELİ'deki Kiraz Deresi yüzeyinde beyaz köpük oluştu. Alınan numuneler incelenirken, köpüğün mevsim dönüşlerinde sıcaklık farklılığından oluştuğu belirlendi.

Başiskele ilçesinde, sanayi kuruluşlarıyla iç içe olan Kullar Mahallesi'nden geçen Kiraz Deresi'nde oluşan beyaz köpük, halkı tedirgin etti. Mahalle muhtarının ihbarıyla geçen günlerde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Başiskele Belediyesi ekipleri tarafından köpüğün oluştuğu bölgede inceleme yapıldı. Ekipler derede kirlilik ve herhangi bir kaçak deşarja rastlayamadı. Köpükten alınan numune, İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) laboratuvarına gönderildi. İlk tespitlerde köpüğün mevsim dönüşlerinde sıcaklık farklılıklarıyla oluştuğu belirlendi. Yapılan ihbarlarda köpürmenin sürmesi nedeniyle çevre ekiplerinin yeniden inceleme yapacağı öğrenildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DEREDEKİ KÖPÜK, MEVSİM DÖNÜŞÜMÜNDEKİ SICAKLIK FARKINDAN OLUŞMUŞ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:12 "Benim Adım Cafer" sözleriyle bir döneme damga vuran çocuk yıllar sonra ortaya çıktı!
23:03 Merakla beklenen memur ve emekli zammı oranı hakkında uzman isimden açıklama geldi!
22:57 Oyuncu Berna Laçin'den "Genelev mi işletiyorsun?" sorusuna gündem olacak cevap: İş başvurusunda bulunacaksın galiba
22:14 Aydemir Akbaş'tan yürek parçalayan itiraf! Eşiyle yaşadıklarını duyanlar duygulandı
21:52 Bakan Nebati, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'metro' paylaşımına cevap verdi
21:45 Şişli'de feci olay! Polis memuru emniyet binasında intihar etti
21:28 "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleriyle gündem olan Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu'na kırgınım
21:24 Bakan Soylu'nun eski yardımcısı Muhterem İnce, yapılan oylamayla Anayasa Mahkemesi üyesi oldu
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin evine sürpriz ziyaret! Görüşmede 4 önemli konu masaya yatırıldı
20:45 Türkiye'nin en ünlü haber spikeriydi! Hamit Özsaraç'ın son görüntüsü şaşkınlık yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 23:33:24. #1.12#
SON DAKİKA: DEREDEKİ KÖPÜK, MEVSİM DÖNÜŞÜMÜNDEKİ SICAKLIK FARKINDAN OLUŞMUŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement