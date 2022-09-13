Deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu

13.09.2022 11:21
Deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu

ADANA'da, deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu.

ADANA'da, deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmaya ceset, su altı polisleri ve itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı.

Seyhan ilçesinin Akkapı Mahallesi'nde, saat 07.30 sıralarında tarlaların arasındaki dere çevresinde gezen bir grup genç, sazlıklarda ceset görüp 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Bir kısmı suyun içinde bulunan cesedin çıkarılması için Su Altı Grup Amirliği ve itfaiyeden destek istendi. Bölgeye gelen su altı polisleri ile itfaiye erleri, torbaya konulan cesedi vinç ile bulunduğu yerden çıkardı. Suyun dışında bulunan kısımları tamamen çürüyen cesedin erkeğe ait olduğu belirlendi. Bir aydan daha fazla bir zaman suyun içinde olduğu değerlendirilen ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


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DEREDEKİ SAZLIKTA BİR KISMI ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU DEREDEKİ SAZLIKTA BİR KISMI ÇÜRÜMÜŞ ERKEK CESEDİ BULUNDU Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Kaynak: DHA

İtfaiye, Seyhan, Adana, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Deredeki sazlıkta bir kısmı çürümüş erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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