Dereden foseptik atıkları aktığı iddiası - Son Dakika

Dereden foseptik atıkları aktığı iddiası
İzmir Kemalpaşa'da dereden foseptik atıkları aktığını iddia eden mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.
İzmir Kemalpaşa'da dereden foseptik atıkları aktığını iddia eden mahalle sakinleri duruma tepki gösterdi.
İzmir Kemalpaşa'nın ören beldesi 75. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan dereden aktığı iddia edilen foseptik atıkları vatandaşı çileden çıkardı. Şikayetini dile getiren mahalle sakinlerinden Serap Çivi, "Organik tarım yapmak için 6 yıl önce buraya taşındım. Fakat deredeki kokudan dolayı artık dışarıda duramayacak haldeyiz. Diktiğim meyve sebzelerimi kedi büyüklüğünde fareler yiyor. 3 yaşında bir çocuğum var. Korona virüsten dolayı evde kalmamız gerekiyor ama yaşadığımız yer mikrop yuvası oldu. Mikroplarla, farelerle iç içe yaşıyoruz. Kemalpaşa Belediyesine ve mahalle muhtarına konuyu defalarca iletmemize rağmen ilgilenen olmadı" diyerek yetkili kurumlardan yardım istediklerini ifade etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 05:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı 40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı Hilal Altınbilek'in selfie'si büyük beğeni topladı Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz