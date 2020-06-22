Dereden gelen kömür tozunun içinde yüzdüler - Son Dakika

Dereden gelen kömür tozunun içinde yüzdüler

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, Çatalçeşme Deresi simsiyah akarken, derenin döküldüğü Tavşancıl Plajı'ndan aileler denize girdi. Vatandaşlar, Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti.

Dilovası'nda Dilderesi'nden ayrılarak Tavşancıl Plajı'na dökülen Çatalçeşme Deresi, siyah akmaya başladı. Derenin aktığı İzmit Körfezi'ndeki bölgede kirlilik yaşanırken, bölgede yaşayan insanlar gidecek başka yerlerinin olmaması nedeniyle burada denize girdi. Bazı kişiler ise denizde yaşanan kirliliği görünce denize girmekten vazgeçti. Bölgede yaşayan vatandaşlar, her yağmur yağışının ardından Dilovası'nın üst kesimlerinde yer alan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin kirliliğe neden olduğunu iddia etti.