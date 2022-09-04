Dereiçi Kanyonu mesire alanı oluyor - Son Dakika
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Dereiçi Kanyonu mesire alanı oluyor

04.09.2022 09:10

Dereiçi Kanyonu mesire alanı oluyor Tarım, Orman Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Dereiçi bölgesi mera vasfından çıkarıldı" "Orman Genel Müdürlüğü Kars'a çok güzel bir mesire alanı kazandıracak" Kars Dereiçi bölgesi atıl durumdan kurtuluyor.

Dereiçi Kanyonu mesire alanı oluyor

Tarım, Orman Köyişleri Komisyon Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Dereiçi bölgesi mera vasfından çıkarıldı"

"Orman Genel Müdürlüğü Kars'a çok güzel bir mesire alanı kazandıracak"

KARS - Kars Dereiçi bölgesi atıl durumdan kurtuluyor. Kars Çayı'nın geçtiği etrafında ağaçların bulunduğu bölge mera vasfından çıkarıldı. Mera vasfından çıkarılan bölge mesire alanı olarak vatandaşların hizmetine açılacak.

Dereiçi Kanyonu'nu Orman Genel Müdürlüğü'nce yeşillendirilerek, günümüz şartlarına uygun hale getirilerek vatandaşlara hizmet verecek hale getirilecek.

Türkiye'de mera vasfında bulunan bir alanın son zamanlarda ilk kez mera vasfından çıkarıldığına dikkat çeken Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Kars merkezin insanımızın kullanabileceği bir yeşil alana, bir mesire alanına ihtiyacı olduğunu biliyorsunuz. Bizim Dereiçi bölgemiz var. O bölgede zamanında Milli Parkların yaptığı bir park vardı. Ama küçüktü, kapasitesi yetersizdi. Atıl hale geldi, kullanılamadı ve sistemden çıktı" dedi.

Dereiçi bölgesiyle ilgili uzun süreden beri yaptıkları çalışmanın sonuçlandığını ifade eden Prof. Dr. Yunus Kılıç, "Dereiçi bölgesinin, o alanın büyük kısmının, etap etap çünkü orası çok büyük Dereiçi bölgesi orayı Orman Bakanlığı'nın, Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine verdik. Orası mera bölgesiydi. Onu meradan çıkardık. Kolay değildir meradan bir alanı çıkarmak. Belki Türkiye'de son zamanlarda çıkan tek meradır. Meradan çıkardık. Ormana devrettik. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü çok güzel bir projeyle orayı ağaçlandıracak, yeşillendirecek, güzelleştirecek ve insanımızın hizmet veriyor hale getireceğiz" diye konuştu.

Dereiçi Kanyonu Kars Çayı'nın geçtiği, etrafında tarihi yerlerinin bulunduğu bir yer olarak da dikkat çekiyor. Geçmişte Askeriye olarak kullanılan bölge, askeriyenin bölgeden çekilmesiyle birlikte atıl hale gelmişti. Karslıların sık sık mesire alanı olarak kullandığı bölge, içerisinde kamelyalar, çocuk parkları ve oturma grupları yapılacak. Hayata geçirilecek olan Dereiçi bölgesi projesi bölgeyi atıl durumdan kurtarırken, Kars'ta çok güzel bir mesire alanı kazandırılmış olacak.

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Kaynak: İHA

Orman Genel Müdürlüğü, Yunus Kılıç, Dereiçi, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dereiçi Kanyonu mesire alanı oluyor - Son Dakika

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