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Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler - Son Dakika

Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler

17.11.2021 09:28

Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler İzmir'in Tire ilçesinde tarihi ve doğal güzelliği ile öne çıkan Derekahve, sonbaharda da görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler

İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde tarihi ve doğal güzelliği ile öne çıkan Derekahve, sonbaharda da görüntüsüyle dikkat çekiyor. Dere üzerine dökülen sonbahar yaprakları, ortaya kartpostallık görüntüler çıkarıyor.

Tarihi ve doğal güzellikleriyle görülmeye değer olan alanlardan Tire Derekahve, sonbaharda da eşsiz görüntüsüyle dikkat çekiyor. Yerli halk ve turistlerin ilgi odağı olan Derekahve, sonbahar yapraklarının dereye dökülmesiyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler
Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler
Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler
Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler

Sonbahar, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Derekahve'den sonbaharda kartpostallık görüntüler - Son Dakika


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