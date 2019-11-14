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Dereköy'de gözleme hayrı

6 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de kadınlar tarafından yağlı hayır gözlemesi yapılarak dağıtıldı.

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Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Dereköy'de kadınlar tarafından yağlı hayır gözlemesi yapılarak dağıtıldı.


Köy Muhtarlığı tarafından organize edilen gözleme hayrında hayırseverlerin un, yağ ve nakdi yardımları sonrasında köylü kadınların pişirdiği yaklaşık bin 500 yağlı gözleme köy halkına ve köyün Hisarcık- Gediz yol güzergahında olması nedeniyle köy içinden geçen araç sahipleri ile yolculara dağıtıldı. Daha sonra ise topluca yağmur duası yapıldı.


Köy Muhtarı Tayfun Bütün, gözleme hayrına malzeme ve nakdi yardımda bulunan hayırseverler ile sacın başında büyük bir özveriyle gözleme pişiren kadınlara teşekkür etti. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 10:50 Kaynak: İHA
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