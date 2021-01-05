Dereköy'de yangın korkuttu - Son Dakika

Dereköy'de yangın korkuttu
05.01.2021 18:49
Bursa'nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bursa'nın İznik ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında piknik tüpü büyük bir gürültüyle patlarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangın, saat 15.30 sıralarında İznik'in Dereköy mahallesinde iki katlı evde çıktı. Mehmet Peker'e (51) ait olduğu öğrenilen evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, alevlerin arasında kalan piknik tüpü büyük bir gürültüyle patladı. Patlama Alevler kısa sürede evin alt katını sardı. Yangına ilk müdahaleyi köy halkı yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iki katlı evde maddi hasar meydana geldi. - BURSA
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