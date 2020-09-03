Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Dereköy Gümrük Kapısı'nda 50,9 kilo eroin ele geçirildi
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kırklareli'nde bulunan Dereköy Gümrük Kapısı'na gelen otobüste 50,9 kilo eroin ele geçirildi.
TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kırklareli'nde bulunan Dereköy Gümrük Kapısı'na gelen otobüste 50,9 kilo eroin ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen otobüs riskli olarak değerlendirildi. Gümrük kapısına geldiğinde x-Ray taramasına sevk edilen otobüsün bagaj bölümünün altında şüpheli yoğunluğa rastlanıldı. Arama hangarına alınan otobüste gerçekleştirilen aramalara, özel eğitimli narkotik dedektör köpeği de dahil edildi. Dedektör köpeğin de tespit edilen şüpheli bölgeye tepki vermesi üzerine aracın sökülen bagaj tabanının altında, özel olarak oluşturulmuş, gizli bölmeler bulundu. Bu bölmelere yerleştirilen düzenekle birbirine bağlanmış toplam 100 paket ele geçirildi. Paketlerin içindeki maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde eroin olduğu saptandı. Ele geçirilen 50,9 kilo eroinin piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon 750 bin lira olduğu belirlendi. Otobüs sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
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