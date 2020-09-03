Dereköy Gümrük kapısında 50,9 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Otobüste arama yapılması
Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulması
Zulanın açılması ve uyuşturucunun çıkartılması
KIRKLARELİ - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kırklareli'nde bulunan Dereköy Gümrük kapısına gelen bir otobüste yapılan aramada 50,9 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu naklinde kullanılan otobüsün sürücüsü gözaltına alınırken otobüse de el konuldu. Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:45 - Kaynak: AA
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