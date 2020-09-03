Dereköy Gümrük kapısında 50,9 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Otobüste arama yapılması

Narkotik köpeğinin uyuşturucuyu bulması

Zulanın açılması ve uyuşturucunun çıkartılması

KIRKLARELİ - Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'den çıkış yapmak üzere Kırklareli'nde bulunan Dereköy Gümrük kapısına gelen bir otobüste yapılan aramada 50,9 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu naklinde kullanılan otobüsün sürücüsü gözaltına alınırken otobüse de el konuldu. Konuya ilişkin yürütülen soruşturmaya devam ediyor.