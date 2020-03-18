Dereköy Sınır Kapısı geçici olarak yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dereköy Sınır Kapısı geçici olarak yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı - Son Dakika

Dereköy Sınır Kapısı geçici olarak yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı

7 saat önce

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından biri olan Dereköy Sınır Kapısı geçici olarak yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı.

Dereköy Sınır Kapısı geçici olarak yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı, System.String[]

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan sınır kapılarından biri olan Dereköy Sınır Kapısı geçici olarak yolcu giriş-çıkışlarına kapatıldı.


Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, "Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla alınan önleyici tedbirler çerçevesinde kara ve deniz sınırımız bulunan Bulgaristan ile ilgili olarak aşağıdaki tedbirlerin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, Dereköy Kara Hudut Kapısı yolcu giriş-çıkışlarına kapatılmıştır. Bulgaristan vatandaşları ile son 14 gün içerisinde bu ülkelerde bulunmuş üçüncü ülke vatandaşlarının ülkemize girişine 18.03.2020 tarihi saat 24: 00'dan itibaren izin verilmeyecektir. Bu önlemler, Türk, Bulgar vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarına aynı şekilde uygulanacaktır. Ülkemizde oturum iznine sahip olan Bulgaristan vatandaşları Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler çerçevesinde ülkemize giriş yapabilecektir. Bulgaristan'da oturum iznine sahip olan Türk vatandaşları da çıkış yapabilecektir. Ancak bu madde kapsamında giriş veya çıkış yapacak olan kişiler bu haklarını pandemi tehlikesi geçene kadar yalnızca bir defa kullanabilecektir. Sınır kapılarında yük taşımacılığına ise herhangi bir kısıtlama getirilmeyecektir. Dış ticaret, sağlık ve ticaret bakanlıklarınca belirlenen usuller çerçevesinde devam edecektir" denildi. - KIRKLARELİ

Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Dereköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:30 Kaynak: İHA

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