Son Dakika Haberleri: Dereköy Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu - KIRKLARELİ
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Dereköy Sınır Kapısı'nda bayram yoğunluğu - KIRKLARELİ

50 dakika önce

Kurban Bayramı'nı yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramı'nı yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu.
Bayram tatillerini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, Dereköy Sınır Kapısı'na geldi. Yoğunluk nedeniyle Dereköy Sınır Kapısı'nda yaklaşık 2,5 kilometrelik kuyruk oluştu. Kuyrukta bekleyen bazı vatandaşlar ağaç gölgelerinde, bazıları ise araçlarında bekledi.
Kurban Bayramı'nı Bulgaristan'da geçirmek üzere sınır kapısında bekleyen Vahdet Özgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dereköy Sınır Kapısı'nda bayram nedeniyle yoğunluk yaşandığını hatırlattı.
Yaklaşık 2 saattir sırada beklediklerini belirten Özgül, sınır kapısı personelinin herhangi bir sorun yaşanmaması için çalıştığını söyledi.
Ahmet Meşe ise yaklaşık 3 saattir beklediğini ifade etti.
Bazı araç sürücüleri, sıranın ağır ilerlediğini gerekçe gösterip ara ara klakson çalarak durumu protesto etti.
Kurban Bayramı, Bulgaristan, Dereköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:15 Kaynak: AA
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