Dereköy Sınır Kapısı'nda HGS etiketi satışına başlandı - Son Dakika

PTT Kırklareli Başmüdürlüğünce, yabancı plakalı araç sürücülerinin otoyolları kullanırken mağduriyet yaşamaması için Dereköy Sınır Kapısı'nda Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) etiketi satışına başlandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, makamında düzenlediği basın toplantısında, gelen talepler doğrultusunda PTT tarafından sınır kapısında HGS etiketi satışı yapıldığını söyledi.

Türkiye'ye giriş yapan yabancı plakalı araçların artık otoyolları HGS ile rahatlıkla kullanabileceklerini anlatan Bilgin, "Sınır kapımızda HGS kartlarının satışı yapılmıyordu. Oradaki yaptığımız tespitlerde ve bize bildirimlerde bu konuda çok ciddi talepler geldi. Biz de bu nedenle PTT şubesinin sınır kapısında HGS etiketi satmasını sağladık." dedi.

Önceden HGS etiketi alamayan sürücülerin otoyolları kullanırken cezai işlemle karşılaştıklarını ve bu nedenle sınır kapısında yoğunluk yaşandığını dile getiren Bilgin, HGS ile sınır kapısındaki yoğunluğun da önleneceğini kaydetti.

Bilgin, yabancı plakalı araçların da sisteme entegre edileceğini belirterek, "Artık sınır kapısındaki PTT'de HGS kartı alınabilecek. Bu basit gibi görünüyor ama aslında çok önemli bir hizmet." diye konuştu.